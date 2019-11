Dagje Davis Cup nieuwe stijl voor nagenoeg lege tribunes in hal 3

Danny Lauwen doet z’n vader pijn in bekerderby en verdient bijna een vrije dag op zijn verjaardag

8:00 Geen Etten-Leurse derby’s meer in competitieverband, dan maar in de beker. Een bijzonder treffen ook voor vader Corné (DSE) en zoon Danny Lauwen (Unitas’30). DSE had tegen Unitas’30 geen schijn van kans: 1-8.