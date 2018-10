Dagen Lopetegui lijken geteld bij Real Madrid

Het had 2-2 kunnen zijn, en dan had Julen Lopetegui misschien even opgelucht kunnen ademhalen. Een bal van Modric op de paal, bij 2-1, een vrije kopkans voor Benzema. Maar het werd 5-1, zo’n vernederende uitslag die het einde betekent voor een trainer van Real Madrid die al op de wip zat. Lopetegui keek nog sipper dan normaal.



De coach keek maar niet naar de eretribune, waar zijn voorzitter Pérez zich ook het liefst wilde verstoppen en al besloten had wie hij als dertiende trainer van zijn bewind zal aantrekken. De Italiaan Antonio Conte, werkloos sinds zijn vertrek bij Chelsea, is de uitverkorene om te redden wat er te redden valt. Vandaag moet alles officieel worden en kan Lopetegui tekenen voor vele miljoenen als ontslagvergoeding.



Op zijn laatste persconferentie waren zijn woorden gisteren nauwelijks te horen. ,,We weten hoe het voetbal werkt, dom ben ik niet. De verantwoordelijkheid ligt altijd bij de trainer.” Drie competitienederlagen op rij, negende in de Primera División, dit weekeinde voorbijgestreefd door Valladolid, Levante en Getafe. Op zeven punten van koploper Barcelona. En dan die doelcijfers: 14 voor, en 14 tegen.