Dader van mislukte beroving Özil en Kolasinac krijgt tien jaar cel

Gerbrands roept op tot steun voor PSV: ‘Alles wordt gedaan om het tij te keren’

11:17 PSV-directeur Toon Gerbrands heeft via Twitter een oproep gedaan aan de achterban van zijn club om achter PSV te blijven staan.,,Het is duidelijk dat er veel emotie en betrokkenheid is van allerlei kanten vanwege de recente resultaten", zegt de algemeen directeur. ,,Hoe lastig het ook voelt, we hebben juist nu alle steun nodig."