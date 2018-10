Cynische coach: ‘Sorry Memphis, voor de keren dat jij te laat kwam’

Wevers: Als je haar ziet, krijgt mijn goud in Rio nog meer waarde

10:31 Het lijkt een vanzelfsprekendheid dat Sanne Wevers zaterdag bij de WK turnen in Doha in de finale op het toestel balk staat. De 26-jarige turnster loopt al zo lang mee en is de olympisch kampioene van Rio 2016. Toch is het pas de tweede keer dat ze op de 10 centimeter brede balk om de wereldtitel gaat turnen. In haar eerste finale, in 2015 in Glasgow, pakte ze meteen zilver, achter fenomeen Simone Biles.