Cynische Charles Leclerc ontdaan na nieuwe blunder Ferrari in Brazilië: ‘Ik baal enorm’

,,Ben ik de enige op inters?”, vroeg Leclerc zich tijdens de kwalificatiesessie verbaasd af. ,,Het regent namelijk niet”, voegde hij er ietwat cynisch aan toe. ,,Ik baal enorm”, zei hij na afloop tegen de media. ,,Ik zal het er met het team over hebben over hoe we het beter kunnen doen in dit soort omstandigheden”, aldus Leclerc, die met de Mexicaan Sergio Pérez van Red Bull strijdt om de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Max Verstappen is al zeker van de titel.