Curaçao-bondscoach Bicentini stomverbaasd door aanstelling Hiddink: ‘Ik weet hier niets van’

De 52-jarige Wijchenaar was eerst jarenlang assistent van het eiland en is sinds 2016 bondscoach. Onder Bicentini boekte Curaçao het ene succes na het andere, onder meer met de winst van de Caribbean Cup en de eerste deelname aan de Gold Cup, het landentoernooi van Midden- en Noord-Amerika. In oktober 2018 brak de voetbalbond zijn verbintenis nog open en tekende Bicentini een meerjarig contract.

De Wijchenaar was juist volop bezig met de voorbereiding op de WK-kwalificatie. De 73-jarige Hiddink moet het eiland nu naar succes leiden. De Achterhoeker tekent een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar.

Afgelopen woensdag werd de kwalificatiepoule van vijf, met concurrenten Cuba en Guatemala, bekend. Het openingsduel in het Ergilio Hato Stadion in Willemstad met Saint Vincent en de Grenadines is op 8 oktober. Curaçao moet poulewinnaar worden om via een play-offduel een nieuwe competitie met landen als Mexico en de Verenigde Staten te bereiken. Pas daar zijn WK-tickets te verdienen. Door corona heeft Curaçao al tien maanden geen duel gespeeld.