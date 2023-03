Crystal Palace zet Patrick Vieira na twaalf duels zonder zege op straat

Grand Slam-kampioene Bianca Andreescu maakt debuut op Libéma Open

Na Daniil Medvedev heeft de Libéma Open opnieuw een Grand Slam-kampioen weten te strikken. Bianca Andreescu heeft haar komst naar het internationale grastoernooi in ’s-Hertogenbosch toegezegd. De 22-jarige Canadese won in 2019 de US Open door in de finale Serena Williams te verslaan.