Crystal Palace overweegt om naam iconisch Selhurst Park te dumpen

De Londense club wil de capaciteit van het stadion uitbreiden van 26.000 naar 34.000 door een nieuwe hoofdtribune te bouwen. De lokale overheid moet de bouwplannen nog goedkeuren.



De kosten van de nieuwbouw zouden rond de 100 miljoen euro liggen. Parish hoopt dat de fans begrijpen dat een naamsverandering een aanzienlijke bijdrage aan die kosten zou betekenen. ,,Selhurst Park is een mooie naam, maar ik zou er zelf geen bezwaar tegen hebben als het stadion anders gaat heten'', zei de voorzitter. ,,Mijn doel is de club beter te maken. En we zullen zoiets nooit zo maar besluiten. Ik denk wel dat er begrip is.''



Crystal Palace, dat vroeg in het seizoen trainer Frank de Boer ontsloeg, staat achttiende in de Premier League. Parish zei eerder deze maand al bezig te zijn met een plan voor het geval dat de club degradeert.