Crystal Palace moet sterspeler Zaha vier weken missen

transfer Jay-Jay Meierdres eerste zomeraanwinst Halsteren

17:47 Terwijl de ploeg nog volop is verwikkeld in de titelstrijd in de hoofdklasse B is Halsteren ook al bezig met de selectiesamenstelling voor volgend seizoen. Zo heeft de club deze week een akkoord bereikt met Bredanaar Jay-Jay Meierdres. De aanvaller komt over van SteDoCo.