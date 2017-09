Crystal Palace moet Benteke lang missen

Fernandes weer fit en inzetbaar

13:57 BREDA - Over de opstelling voor het duel zaterdagavond met ADO Den Haag laat NAC-trainer Stijn Vreven zoals gebruikelijk weinig los. Eén ding wil hij al wel kwijt: ,,Paolo Fernandes is terug fit." Of de Spanjaard zijn plek in de aanval ook direct weer mag innemen blijft nog wel de vraag. ,,Het zou een keuze kunnen zijn", zegt Vreven.