Crystal Palace-doelman Speroni (39) mag aan de bak tegen Liverpool

Nieuwe bezems vegen schoon bij NAC: ook het contract van Vinnie Vermeer is ontbonden

18:24 Nieuwe bezems vegen schoon in Breda. Want na Olivier Rommens en Robbie Haemhouts is ook het contract van Vinnie Vermeer ontbonden tijdens de winterstop. Drie middenvelders die van het technisch hart te horen hebben gekregen dat zij geen toekomst meer hebben bij NAC.