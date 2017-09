Crystal Palace bevestigt: Hodgson neemt taak De Boer over

Hodgson debuteert zaterdagmiddag al als trainer in de thuiswedstrijd tegen Southampton. Hodgson gaat dan op jacht naar het eerste (doel)punt voor Crystal Palace in het Premier League-seizoen. De club slachtofferde gisteren Frank de Boer, die zonder een goal te hebben gemaakt na vier nederlagen kon inrukken.



Na de nederlaag van The Eagles bij Burnley, zondag op Turf Moor, circuleerde de naam al van Hodgson. De 70-jarige Londener nam vorig jaar meteen na de desastreuze uitschakeling in de achtste finales van het EK in Frankrijk tegen IJsland ontslag als bondscoach van Engeland. Hij was sindsdien werkloos.