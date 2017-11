Cristiano Ronaldo verwelkomt vierde kind

Darteritus bij emotionele Van Peer uit Sprundel zorgt voor uitschakeling in Wolverhampton

17:55 Na zijn stunt tegen Simon Whitlock hoopte Berry van Peer zondag opnieuw te kunnen verrassen tegen Gary Anderson op de Grand Slam of Darts. De 21-jarige Sprundelaar kreeg echter weer last van darteritus, een dartziekte die ervoor zorgt dat je je pijlen niet op het juiste moment of zelfs helemaal niet kan loslaten. Van Peer was zichtbaar geëmotioneerd, waarna het publiek in Wolverhampton hem massaal steunde.