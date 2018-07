Cristiano Ronaldo verruilt Real Madrid voor Juventus

Real Madrid bedankt Ronaldo uitvoering voor zijn bewezen diensten. ,,We hebben op zijn verzoek ingestemd met zijn transfer naar Juventus. Hij heeft bewezen dat hij de beste van de wereld is. In de geschiedenis van het onze club en van het mondiale voetbal heeft hij voor één van de mooiste periodes gezorgd.''



Met Ronaldo in de ploeg won de club onder meer vier keer de Champions League, twee keer de landstitel, twee keer de Copa del Rey en drie keer het WK voor clubteams. Hij won er vier van zijn vijf Gouden Ballen voor de beste speler van de wereld en werd vier keer gekozen tot beste van Europa.



,,Voor Real Madrid zal Ronaldo een symbool blijven en een groot voorbeeld voor toekomstige generaties. Real Madrid is voor altijd zijn thuis", staat er in het communiqué op de website van Real. De club doet geen uitspraak over de transfersom, maar Spaanse media houden het op 105 miljoen. Volgens onbevestigde berichten heeft Ronaldo bij Juventus een jaarsalaris van een slordige 30 miljoen euro bedongen.



Ronaldo, die met Portugal bij het WK in Rusland in de achtste finales werd uitgeschakeld, wordt door zijn nieuwe club waarschijnlijk volgende week medisch gekeurd. Hij geniet nu nog even van vakantie.



