Cristiano Ronaldo valt met hamstringblessure uit bij Portugal

Bondscoach Fernando Santos bracht middenvelder Pizzi (Benfica) als vervanger voor de all-time topscorer van Portugal, dat afgelopen vrijdag in Lissabon al met 0-0 gelijkspeelde tegen Oekraïne. Servië kwam vanavond al na zeven minuten spelen op voorsprong in Lissabon door een goal van Ajax-aanvaller Dusan Tadic vanaf elf meter. In de 42ste minuut kwam Portugal weer op gelijke hoogte door een fraaie goal van Danilo.



De supporters van Ajax zullen stiekem hopen dat Ronaldo een tijdje uit de roulatie zal zijn. De wedstrijden tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League staan gepland op woensdag 10 april (in Amsterdam) en dinsdag 16 april (in Turijn).