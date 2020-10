Cristiano Ronaldo test positief op coronavirus

Ronaldo speelde afgelopen woensdag nog 90 minuten in het oefenduel tegen Spanje en ook in het Nations League-duel van zondag tegen Frankrijk was dat het geval - beide wedstrijden eindigden in 0-0. Bedoeling was ook dat hij morgen tegen Zweden ook weer de uittredende Nations League-winnaar zou aanvoeren, maar het coronavirus steekt daar dus een stokje voor.

Het nieuws staat op de site van de Portugese voetbalbond. ,,Ronaldo stelt het goed. Hij vertoont geen symptomen, maar is wel in zelfisolatie”, klinkt het.

De Fransman Eduardo Camavinga liet weten dat hij het shirt van Ronald, dat hij na afloop bemachtigde, niet ging wassen. Het is de vraag of hij daar nu nog zo over denkt.

Ronaldo deed afgelopen zondag nog de gehele wedstrijd mee bij Portugal tegen Frankrijk. Het duel in Parijs eindigde in 0-0. Titelverdediger Portugal leidt in groep 3 van League A met 7 punten, evenveel als wereldkampioen Frankrijk, dat een iets minder doelsaldo heeft. Zweden is nog puntloos.

Volgens de Portugese voetbalbond hebben alle andere spelers en stafleden van de nationale selectie vandaag na de positieve uitslag bij aanvoerder Ronaldo een nieuwe test ondergaan. Alle resultaten waren negatief. Dat betekent dat bondscoach Fernando Santos verder over al zijn spelers kan beschikken voor het duel met Zweden in Lissabon.



Ronaldo zal vanwege zijn positieve coronatest waarschijnlijk ook de eerstvolgende competitiewedstrijd van Juventus tegen Crotone moeten missen. Dat uitduel is zaterdag. De Italiaanse kampioen treedt volgende week dinsdag in de Champions League aan. Dinamo Kiev is in Oekraïne de eerste tegenstander in de groepsfase. Die wedstrijd komt voor Ronaldo vermoedelijk ook nog te vroeg.

