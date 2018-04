Cristiano Ronaldo schiet Van Nistelrooy uit de boeken

Ronaldo schiet daarmee Ruud van Nistelrooy uit de boeken. De Nederlandse spits was in het seizoen 2003/2004 namens Manchester United namelijk negen duels op rij in het kampioenenbal trefzeker. Na bijna vijftien jaar moet Van The Man dit record dus weer uit handen geven.



De Portugees is tevens de eerste speler die in de eerste negen wedstrijden van het seizoen in de Champions League steeds scoort. Zijn eerste treffer in de reeks van tien viel vorig seizoen, in de finale tegen Juventus.



Overigens heeft Ronaldo dit seizoen 38 goals in alle competities op zijn naam staan, meer dan iedere andere speler. Je bent een fenomeen of je bent het niet.