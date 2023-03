Cristiano Ronaldo op schot in recordinterland, maar maakte hij er twee of drie voor Portugal?

Portugal heeft in de recordinterland van Cristiano Ronaldo (38) ruim van Liechtenstein gewonnen. De ploeg won de eerste wedstrijd van de nieuwe bondscoach Roberto Martínez met 4-0. Ronaldo die zijn 197e interland speelde en daarmee alleen mondiaal recordhouder is bekroonde zijn jubileumwedstrijd met twee doelpunten, waarmee hij het recordaantal interlandgoals naar 120 treffers bracht.

Ronaldo deelde voor deze wedstrijd het recordaantal wedstrijden met Bader Al-Mutawa, die 196 keer uitkwam voor het nationale voetbalelftal van Koeweit. De Portugese vedette die tegenwoordig bij Al-Nassr in de competitie van Saudi-Arabië speelt had al laten weten dat hij van plan is om nog veel wedstrijden voor Portugal te spelen.

João Cancelo opende in Lissabon in de 8e minuut de score voor Portugal, maar Ronaldo zal ook die treffer graag op zijn naam krijgen. De bal ging uiteindelijk ook via zijn been over de lijn, dus wellicht buigt de UEFA zich daar nog over. Bernardo Silva zorgde voor de tweede treffer kort na rust. Ronaldo maakte uit een strafschop de 3-0 en daarna de vierde treffer uit een vrije trap.

Slowakije met Feyenoord-verdediger David Hancko bleef thuis tegen Luxemburg steken op een doelpuntloos gelijkspel.

Denemarken - Finland

Denemarken is de kwalificatie van het EK in 2024 begonnen met een zege op Finland. Het werd 3-1 in stadion Parken van Kopenhagen. Man van de wedstrijd was de pas 20-jarige spits Rasmus Højlund. Hij maakte alle Deense treffers voor de ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand.

Volledig scherm Rasmus Højlund © ANP / EPA

De speler van Atalanta had tot donderdag nog niet gescoord in het Deense elftal, maar produceerde tegen de Finnen meteen maar een onvervalste hattrick. Hij opende de score voor de thuisploeg na 20 minuten en maakte er tegen het einde van de wedstrijd nog twee. Die goals waren welkom, want Finland was door een treffer van FC Groningen-speler Oliver Antman in het begin van de tweede helft op gelijke hoogte gekomen.

Programma/tussenstanden EK-kwalificatie

Standen EK-kwalificatie

Statistieken EK-kwalificatie

