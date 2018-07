Cristiano Ronaldo is ineens een 'koopje'

Froome uitgeflo­ten bij ploegenpre­sen­ta­tie Tour

5 juli Vanavond was de ploegenpresentatie voor de 105de editie van de Tour de France. Op het Place Napoléon in La Roche sur Yon was er een warm onthaal voor vrijwel alle renners, behalve dan voor Chris Froome en zijn teamgenoten van Team Sky.