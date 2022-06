Cristiano Ronaldo hint op langer verblijf bij Man United, Aké op verlanglijst Newcastle

Halve finale Roland Garros LIVE | Nadal verovert eerste set na zinderende tiebreak tegen Zverev en trekt stand gelijk in tweede set

Rafael Nadal en Alexander Zverev strijden in Frankrijk om een plek in de finale van Roland Garros. Recordwinnaar Nadal hoopt op zijn 36ste verjaardag in de race te blijven voor zijn veertiende eindzege in Parijs, terwijl zijn Duitse tegenstander na tienersensatie Carlos Alcaraz opnieuw een Spanjaard naar huis wil sturen. Volg de partij in ons liveblog!

17:56