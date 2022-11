Cristiano Ronaldo haalt in vernietigend interview uit naar Erik ten Hag, club en spelers geschokt

,,Als je geen respect voor mij hebt, zal ik ook nooit respect voor jou hebben", onderstreept Ronaldo zijn punt nog maar eens. De vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal ontbrak in de uitwedstrijd bij Fulham, waar Alejandro Garnacho (18) in de 93ste minuut de winnende 1-2 maakte voor United. Wegens griep was de officiële lezing, maar het WK staat uiteraard ook voor de deur en de band tussen Erik ten Hag en de 37-jarige Portugees blijkt nog slechter dan de afgelopen maanden al werd vermoed. Ronaldo kwam dit seizoen nog tot drie goals in 16 optredens, maar het is sterk de vraag of hij na het WK in Qatar nog zal terugkeren op Old Trafford. Zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af, maar de vraag is of de situatie nog houdbaar zal zijn na het interview dat Ronaldo heeft gegeven.

Het complete gesprek van anderhalf uur met de Britse journalist Piers Morgan, die op Twitter al jaren lovend is over Ronaldo, zal woensdagavond pas in zijn geheel te zien zijn. Toch worden een aantal sappige uitspraken nu al naar buiten gebracht en ook The Sun pakt daar maandag mee uit op de voorpagina. ,,Het voelt alsof de club van mij af wil. Niet alleen de coach, maar ook de andere twee of drie mannen met macht binnen de club. Mensen moeten de waarheid weten. Ja, ik voel me verraden en in de steek gelaten", zegt de Portugees. ,,Ik voel dat ze mij hier niet willen. Dat merkte ik vorig seizoen al. Het voelt alsof ik het zwarte schaap word gemaakt, de speler op wie ze alle problemen afschuiven", zegt Ronaldo, die in het interview ook aangeeft dat Ten Hag geen empathie zou tonen voor de situatie met zijn zieke dochter van de Portugees, zo blijkt uit een van de headlines van The Sun.

Cristiano Ronaldo haalt in het interview ook uit naar Ralf Rangnick, die vorig seizoen op 2 december 2021 het stokje overnam van de ontslagen Ole Gunnar Solskjaer: ,,Als je niet eens een echte coach bent, hoe kun je dan de baas van Manchester United worden? Ik had nog nooit van hem gehoord", zegt Ronaldo over de Duitser, die vanaf 2012 ‘director of football’ was bij de Red Bull-clubs uit Leipzig, Salzburg en New York.

De directie en spelers van Manchester United reageerden verrast en teleurgesteld op het explosieve interview van de Portugees. Volgens Sky Sports balen zij ervan dat Ronaldo de club en trainer in negatief daglicht heeft gesteld. Voor Manchester United lijkt een langer verblijf van Ronaldo uitgesloten. De club gaat de komende dagen alle scenario's bespreken.

Ronaldo keerde in de zomer van 2021 terug naar Manchester. Eerst leek zijn bestemming echter het City van Pep Guardiola te worden, maar na belletjes van Sir Alex Ferguson en Rio Ferdinand werd het een terugkeer op Old Trafford na negen jaar Real Madrid en drie jaar Juventus. ,,Er is hier niets veranderd sinds Sir Alex Ferguson geen trainer meer is. De tijd staat stil bij deze club, veel dingen zijn nog hetzelfde als toen ik 20 jaar was. Toen ik besloot om terug te keren bij United, volgde ik mijn hart. Sir Alex zei tegen mij: ‘Het is onmogelijk voor jou om naar City te gaan'. Toen zei ik: Okay boss, ik kom terug naar United", zegt Ronaldo, die Ferguson als zijn ‘voetbalvader’ beschouwt nadat zijn eigen vader José Dinis Aveiro in september 2005 overleed na een jarenlang gevecht met zijn alcoholverslaving.

Ronaldo kwam vorig seizoen nog tot 24 goals in 39 duels in alle competities, maar United eindigde als zesde in de Premier League en werd in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Atlético Madrid. Nu staat de Engelse recordkampioen (laatste landstitel in 2013 onder Ferguson) vijfde in de Premier League, maar na 14 van de 34 speelrondes is de achterstand op koploper Arsenal (laatste landstitel in 2004) al elf punten.

Ronaldo hielp Portugal in 2016 al aan de eerste Europese titel, maar gaat komende maand in Qatar nog een vijfde en laatste poging doen om ook de wereldtitel te veroveren met zijn land. Portugal speelt in poule H tegen Ghana, Uruguay en Zuid-Korea. Ronaldo staat nu op 117 goals in 191 interlands.

