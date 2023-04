Cristiano Ronaldo gespot met gelakte teennagels in zijn sauna: waarom doen topsporters dat?

Dat Cristiano Ronaldo goed voor zijn lichaam zorgt, is geen geheim. De 38-jarige superster pakt regelmatig uit met zijn indrukwekkende fysiek op sociale media, maar deze week viel iets anders op: de Portugees poseerde in zijn sauna met gelakte nagels. Het is niet de eerste keer dat hij zijn nagels lakt, maar waarom doet hij dat?

Het avontuur van Ronaldo in Saoedi-Arabië is voorlopig geen onverdeeld succes. In de competitie bekleedt zijn ploeg Al-Nassr de tweede plaats en in de beker werd de halve finale het eindstation. Na enkele matige resultaten werd de coach, Rudi Garcia, vorige week aan de deur gezet. Individueel vergaat het de Portugees beter, met elf doelpunten in tien wedstrijden.

Naast zijn sportieve prestaties laat Cristiano vaak van zich horen op sociale media. Zijn profiel op Instagram is met 577 miljoen (!) volgers het populairste account op het platform. Hij deelt regelmatig kiekjes van zijn leven achter de schermen. Dit keer was niet zijn gespierde lichaam onderwerp van gesprek, maar wel zijn teennagels. Op een foto van de Portugees in de sauna was te zien dat hij zijn nagels zwart had gelakt.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Cristiano Ronaldo poseert in zijn sauna met gelakte teennagels. © Instagram/ cristiano

Het veroorzaakte heel wat commotie op Instagram, maar volgens de Duitse krant Bild is er een goede reden voor. Nagellak zou de nagels beter beschermen tegen schimmels en andere bacteriën. Veel atleten moeten hun schoenen vaak lange tijd dragen en gebruiken het daarom als beschermende laag.

Ook in vechtsport

Voor de echte fans van Ronaldo was deze foto geen verrassing. Hij werd in het verleden meermaals gespot met gelakte nagels. In 2010 doken ze voor het eerst op en enkele weken geleden waren ze nog te bewonderen op een foto met MMA-kampioen Francis Ngannou.

In die MMA-wereld zijn gelakte nagels al lang geen rariteit meer. Onder andere voormalig kampioen bij de zwaargewichten Andrei Arlovski deed het voor elk gevecht. Het zou naast een beschermende laag ook meer stevigheid geven aan de nagels, iets dat ze goed kunnen gebruiken tijdens het vechten.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.