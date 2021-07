Cristiano Ronaldo geniet op zijn luxe jacht van 6 miljoen euro van vakantie

Giorgina Rodriguez, de Spaanse partner van Ronaldo, zat de voorbije weken trouwens continu in het spoor van de Portugese nationale ploeg. Zo ook in Sevilla, waar de achtste finale tegen België werd gespeeld. We zien er hoe ze samen met een liveband een feestje bouwde op een terras in de Spaanse stad. Met Cristiano Junior (11) al rappend achter de drums.