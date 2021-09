Cristiano Ronaldo geeft shirt aan steward na schot op haar achterhoofd

Tijdens het inschieten voor de wedstrijd ging een schot van Ronaldo naast het doel, waarna de bal op volle snelheid op het achterhoofd van de steward kwam. De vrouw ging direct tegen de vlakte, waarna andere stewards aansnelden om haar te helpen. Ronaldo sprong zelf ook direct over de reclameborden om te kijken of het goed ging met de vrouw, wat na enkele minuten het geval bleek.



Ze kon haar werk doen tijdens de wedstrijd en kreeg na afloop zelfs nog het shirt van de 36-jarige Portugees, die echter wel een vervelende avond had. Ronaldo maakte in de dertiende minuut de 0-1 op aangeven van Bruno Fernandes, zijn 135ste goal in 177 duels in de Champions League. Na de rode kaart van Aaron Wan-Bissaka stortte United echter volledig in en de winnende 2-1 in de 95ste minuut was dan ook meer dan verdiend voor Young Boys.