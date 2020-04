Crisis bij FC Barcelona: zes bestuursleden opgestapt

Video Schapen weg en gooien, die speer!

12:48 Krachttraining, rennen en fietsen kan nog in deze coronacrisis. Maar wat als je als sporter extreem afhankelijk bent van materiaal, ruimte of contact? Vier ‘thuissporters’ vertellen tegen verslaggever Arjan Schouten over hun nieuwe werkelijkheid, waarin het behelpen blijft.