Cowboy-voorzitter PAOK mogelijk vijf jaar geschorst

Savvides bestormde beschermd door lijfwachten het afgelopen weekeinde het veld, nadat een doelpunt in het duel met AEK was afgekeurd. Hij droeg op dat moment een holster om zijn middel met een pistool. Hij heeft niet met het wapen gedreigd.



Omdat dit bepaald niet het eerste incident in het Griekse voetbal was legde de regering maandag de competitie in de hoogste afdeling stil. Savvides heeft inmiddels zijn excuses aangeboden.



Mogelijk krijgt PAOK ook punten in mindering.