Coutinho en Neymar voorkomen in extremis nieuwe kater Brazilië

In het eerste kwartier na rust was het een wonder dat Brazilië niet wist te scoren en dat lag vooral aan een excellerende Navas, de lat (bij een kopbal van Jesus) en een uitgestoken scheenbeen van een verdediger. Een geplaatst schot van Neymar draaide even later maar rakelings naast de paal.



Diezelfde Neymar werd een kwartier voor tijd vastgehouden in het strafschopgebied, waarna hij opzichtig ging liggen. Penalty, aldus Bjorn Kuipers. Maar na advies van Makkelie en het terugkijken van de beelden door Kuipers zelf werd die beslissing teruggedraaid. De val achterover van de veelbesproken sterspeler was te opzichtig. De rest van de wedstrijd had hij het aan de stok met Kuipers, die hem en plein publique duidelijk maakte dat hij klaar was met het gepraat van de Braziliaan.



Maar de Brazilianen hielden vol en bleven creëeren. Costa Rica en Navas braken in blessuretijd tóch, tweemaal zelfs. Eerst punterde Philippe Coutinho de bevrijdende 1-0 binnen, het slotakkoord tegen de gebroken Costa Ricanen was uitgerekend voor Neymar.