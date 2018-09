Costa vier wedstrijden geschorst voor spuugincident

Juventus-aanvaller Douglas Costa is vier wedstrijden geschorst na zijn gedrag in de slotfase van de gewonnen thuiswedstrijd tegen Sassuolo (2-1). Door de schorsing mist hij onder meer de topper tegen Napoli. Ook kan Costa zich daarnaast aan een flinke geldboete en mogelijke schorsing vanuit Juventus zelf verwachten. Volgens waarnemers in Italië is zijn straf relatief mild.