Correa schiet Atlético Madrid naar zege op Valencia

Rode kaart Meijers komt NAC bijzonder slecht uit

4 februari Bart Meijers had zondag liever Ajax gemist om woensdag van de partij te zijn als Heracles in Breda langskomt, in plaats van andersom. ,,Eigenlijk wel, ja. Die wedstrijd is enorm belangrijk. Wij moeten zeker vier punten overhouden aan Heracles en Excelsior. Minimaal, we moeten wel. Er zit niks anders op."