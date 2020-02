Coronaviruscontrole voor schaatsers in Calgary

Bertens na injectie fit voor Fed Cup-duel in Den Haag

14:54 Om in ieder geval tijdelijk af te zijn van de aanhoudende klachten rond haar achillespees, heeft Kiki Bertens na de Australian Open een injectie in haar voet laten zetten. Na een paar dagen rust trainde ze vandaag pijnvrij in de Haagse Sportcampus Zuiderpark. Daar speelt Nederland vrijdag en zaterdag met de Fed Cup-ploeg tegen Wit-Rusland.