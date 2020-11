NBA-spe­lers praten met paus over sociale kwesties

23 november Vijf basketballers uit de Amerikaanse profcompetitie NBA zijn in het Vaticaan op audiëntie geweest bij paus Franciscus. Daar hebben ze met de kerkleider gesproken over onderwerpen rondom sociale gerechtigheid na een seizoen waarin raciale ongelijkheid het dominante gespreksthema was.