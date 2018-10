Coric klopt Federer en berooft Shanghai van droomfinale

Een gedroomde finale bleef daardoor uit. Eerder vandaag won de andere topfavoriet, Novak Djokovic, eenvoudig van Alexander Zverev.



Coric, nummer 19 van de wereld, was met name in zijn opslaggames oppermachtig. Hij stond Federer zelfs geen enkel breekpunt toe. Zelf benutte hij twee van de zeven kansen om de opslag van de Zwitser te breken. Federer had het toernooi in Shanghai vorig jaar nog gewonnen.



De finale is morgen.