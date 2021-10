Corendon keert bij de ploeg van Koen Verweij en Jutta Leerdam terug als schaatssponsor

video Proces tegen Karim Benzema gestart: spits moet zich verantwoor­den voor rol in sekstape­zaak Mathieu Valbuena

15:36 In een rechtbank in Versailles, in de buurt van Parijs, is vanochtend het proces gestart waar voetballer Karim Benzema zich moet verantwoorden voor zijn aandeel in de zaak rond de sekstape van zijn voormalig ploeggenoot Mathieu Valbuena. De spits van Real Madrid was zelf niet aanwezig.