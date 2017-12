Copa Sudamericana van start met winst voor Independiente

Feyenoord sluit af met welverdiende zege op Napoli

6 december Feyenoord heeft de Champions League toch nog mooi afgesloten. Na vijf nederlagen pakte de landskampioen, met tien man, zowaar de volle buit in de laatste groepswedstrijd tegen Napoli: 2-1. Invaller Jeremiah St. Juste zorgde met zijn doelpunt in blessuretijd voor groot feest in De Kuip.