Controverse in Abu Dhabi: Max Verstappen vol ongeloof, Hamilton raakt wereldtitel kwijt

Sensatie! Verstappen pakt ten koste van Hamilton wereldti­tel na waanzinnig slot in Abu Dhabi

Met Max Verstappen heeft Nederland voor het eerst een wereldkampioen Formule 1. De Limburger was in Abu Dhabi 57 rondes lang niet opgewassen tegen Lewis Hamilton, maar wist de Britse recordkampioen na een safety car in de slotronde alsnog voorbij te steken. Zo eindigde een verhit WK met veel controverse, want reken maar dat Mercedes deze uitslag aan gaat vechten.

16:30