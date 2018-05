Conte: Ik zal altijd van de fans en deze club blijven houden

,,Als de club met een voor mij negatief oordeel komt, ben ik de eerste die daar begrip voor heeft”, zei hij tijdens de persconferentie. ,,Er wordt veel van mij verwacht.”



De Italiaan insinueerde dat het mislopen van een ticket voor de Champions League hem zwaar wordt aangerekend. ,,Voor een club als Chelsea is dat niet goed. Gelijktijdig moet je de situatie op waarde schatten. Presteerde deze groep spelers maximaal of niet?” Conte vindt duidelijk van wel. De selectie, waaruit na het behalen van de landstitel van vorig jaar Diego Costa en Nemanja Matic verdwenen, kon in zijn ogen niet beter.



Eén zinnetje duidde op een vrijwel zeker afscheid. ,,Ik zal altijd van de club en de fans blijven houden. Mijn toekomst ligt niet in mijn handen.” Gelijktijdig liet Conte doorschemeren, dat zijn opvliegende karakter een rol speelt bij de overwegingen. ,,Ik kan niet veranderen wie ik ben. Ik gedraag me altijd hetzelfde.” Zelf snijdt hij de banden met Chelsea niet door. ,,Ik respecteer mijn contract en voel me verbonden aan deze club.”



Zijn collega José Mourinho uitte zich een stuk minder begripvol na de nederlaag van Manchester United. ,,Ik heb Chelsea gefeliciteerd”, gromde hij. ,,Ik ben de manager van Manchester United. Ik moet respect naar hen toe tonen. Niet alleen omdat het mijn oude club is, maar ook omdat ze vandaag onze tegenstander waren. Maar ik ben van mening dat wij verdienden om te winnen.”



Mourinho weet de nederlaag aan het ontbreken van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini. ,,Het was lastig voor ons om zonder Lukaku te spelen tegen een team dat verdedigt met negen spelers. Je hebt dan hun fysieke aanwezigheid nodig. Een target man.” De knullige situatie in de achterhoede waaruit Eden Hazard een strafschop forceerde, wilde hij niet benoemen. ,,Dat is voetbal.”



Opnieuw sneerde Mourinho naar de in zijn ogen negatieve tactiek van Chelsea. ,,We verdedigden zonder te hoeven verdedigen. Ik ging er vanuit dat we geen tegentreffer zouden krijgen.” Dat Manchester United zwak aan de wedstrijd begon en nauwelijks iets creëerde, wuifde hij weg. ,,Ik ben benieuwd wat ik in de media lees, zie en hoor als ik op vakantie ben. Als mijn team als Chelsea had gespeeld, kan ik me indenken wat er gezegd zou worden.”



Die scherpe kritieken komt hij waarschijnlijk amper tegen. Het ontslag van Conte bij Chelsea zal zeer waarschijnlijk de voor- en achterpagina’s gaan bepalen.