Conflict bij Zimbabwe en Kameroen over premies, openingsduel Afrika Cup op losse schroeven

Gisteren weigerden de spelers al om te trainen en vandaag zouden enkele voetballers zelfs hebben aangegeven om weer naar huis te gaan. Volgens de Zimbabwaanse voetbalbond is er geen risico van een staking, maar vijf spelers zouden tegen persbureau AP hebben aangegeven dat dit wil degelijk het geval is.

Kameroen

Ook bij Kameroen is er onenigheid tussen de spelers en de bond. De ploeg van bondscoach Clarence Seedorf en zijn assistent Patrick Kluivert weigert het hotel te verlaten om richting de Afrika Cup te vertrekken, omdat de bond en de spelersgroep het niet eens worden over de premies.



De regerend kampioen speelt dinsdag de eerste wedstrijd in het Afrikaanse toernooi tegen Guinee-Bissau, maar kwam vanochtend niet opdagen op het vliegveld. ,,De Leeuwen zijn nog in Yaounde”, vertelt een persvoorlichter van de Kameroense voetbalbond. ,,Ze zijn het niet eens met de hoogte van de premies.”



Volgens het Ministerie van Sport krijgen de spelers 30.000 euro per persoon. De verwachting is dat Kameroen vandaag alsnog op het vliegtuig stapt als er een extra bonus van 7.500 euro wordt betaald.