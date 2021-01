Concurrent van Luuk de Jong schittert met hattrick voor Sevilla

Waarom meespelen Zahavi en Götze ook van belang is voor Gakpo

14:16 Mario Götze trainde eerder deze week nog individueel bij PSV. Even pas op de plaats na lichte spierklachten, zo luidde de diagnose. De 28-jarige routinier liep met een glimlach op zijn gezicht een set rondjes op De Herdgang en leek fit te geraken voor de topper tegen Ajax. Trainer Roger Schmidt hield vrijdag nog een slag om de arm. ,,We hopen dat hij weer met de groep mee kan doen en daarna zullen we het bekijken”, meldde de coach van PSV vrijdag tijdens zijn persconferentie voor de topper.