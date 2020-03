Concurrent De Jong kroont zich in blessuretijd tot held van Sevilla

De Nederlandse spits startte vanmiddag als reserve. Concurrent Youssef En-Nesyri kreeg de voorkeur in de punt van de aanval. Zonder Luuk de Jong liep Sevilla in de eerste helft uit naar 2-0. En-Nesyri maakte op aangeven van Oliver Torres de 1-0, Lucas Ocampos verdubbelde de voorsprong in de blessuretijd van de eerste helft. Na de rust deden de bezoekers uit Pamplona wat terug via Aridane.

Dankzij een discutabele strafschop kwam Osasuna een kwartier voor tijd ook nog op gelijke hoogte. De ploeg speelde toen al geruime tijd met tien man omdat doelman Sergio Herrera na hands met rood van het veld was gestuurd.



Met invaller De Jong, die een kwartier voor tijd zijn opwachting maakte, ging Sevilla in de slotfase op jacht naar de zege. Uitgerekend En-Nesyri tikte in de 93ste minuut een bal, die door Jules Kounde was teruggelegd, goed binnen.



Sevilla komt door de overwinning op 46 punten, negen minder dan FC Barcelona dat later tegen vanavond (21.00 uur) tegen Real Madrid speelt.



Bekijk hier de 1-0 van Youssef En-Nesyri: