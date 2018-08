Competitieduels Sampdoria en Genoa uitgesteld na brugramp

De Serie A gaat dit weekend van start, maar de wedstrijden Sampdoria - Fiorentina en AC Milan - Genoa worden op een later moment ingehaald vanwege de tragedie. De clubs hadden de Italiaanse voetbalbond om uitstel gevraagd en dit is dus toegekend. De Italiaanse voetbalbond verklaart dat 'bij alle andere wedstrijden een minuut stilte plaatsvindt en rouwbanden worden gedragen'. De overige acht wedstrijden in de eerste speelronde van de Serie A worden waarschijnlijk dus toch gespeeld ondanks dag van nationale rouw op zaterdag.