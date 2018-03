Comeback voor AC Milan, grote zege Atalanta

AC Milan kwam via een doelpunt van de Turkse spelmaker Hakan Calhanoglu na tien minuten nog wel op voorsprong, maar door goals van Mariusz Stepinski en Roberto Inglese kwam Chievo tien minuten voor rust op voorsprong. Dat hielden de bezoekers uit Verona twintig minuten vol, maar Patrick Cutrone maakte tien minuten na rust weer gelijk. De Portugese spits André Silva, die vorige week op bezoek bij Genoa pas zijn eerste doelpunt in de Serie A maakte, was nu opnieuw de gevierde man bij Milan. Hij maakte in de 82ste minuut de winnende 3-2. Franck Kessié liet in de blessuretijd nog een strafschop onbenut namens Milan, dat op een zesde plaats blijft staan in de Serie A.