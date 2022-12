Column Thijs Zonneveld | Vier opties voor de nieuwe, verbeterde sportverkiezingen van het jaar

Een schande, dat is het. Ik had mijn speech al voorbereid, ik had speciaal voor de gelegenheid een o-zo-duur-haute-couturemaatpak van Yves Saint Laurent laten aanmeten en ik had voor de spiegel geoefend om zo verrast mogelijk in de camera te kijken. Ik was er helemaal klaar voor om uitgeroepen te worden tot Sportman van het Jaar.

Er was maar één probleem. Ik werd het niet.

De achtste plek in de strandrace van Noordwijk bleek niet genoeg te zijn. Een ragfijne zege in de schaakcompetitie tegen mijn zoontje van zeven evenmin. Wéér een jaar wachten. Gelukkig waren er meer mensen die het niet eens waren met de uitslag van de verkiezingen in de verschillende categorieën. De enveloppen waren nog niet opengemaakt of er waren op sociale media her en der slaande ruzies uitgebroken over wie de prijzen het meest verdiende.

Quote Zesdubbele strafpun­ten als je wint van slechts negentien tegenstan­ders, van wie achttien in een slechtere auto

Laten we wel wezen: het was ook niet uit te leggen. Ze waren Femke Bol vergeten te nomineren. En als het winnen van de Giro, de Tour, de Vuelta én het WK (met een gebroken elleboog) nóg niet genoeg is om Sportvrouw van het Jaar te worden, waar moet je dan nog over discussiëren? Daarom presenteer ik u hierbij vier opties voor de nieuwe, verbeterde sportverkiezingen van het jaar. Komen ze.

Optie 1: de Elon Musk-variant. We schrijven een polletje uit. Meeste stemmen gelden. In deze variant zijn de winnaars van de sportverkiezingen van 2023 zo goed als bekend: Feyenoord, József Kiprich en de vrouw van József Kiprich.

Optie 2: de Kalverstraat-test. De genomineerden lopen in galakleding door de Kalverstraat en degene die in een kwartier het vaakst om een handtekening of een selfie wordt gevraagd, wordt uitgeroepen tot winnaar. Live te volgen op tv uiteraard, met commentaar van Evert ten Napel.

Optie 3: Sterrenslag. De genomineerden nemen het tegen elkaar op in tien, door het lot te bepalen, sporten. Hink-stap-sprong, curling, de 100 meter vlinderslag of schansspringen: het kan allemaal. Om de spanning er nog een beetje in te houden, wordt er in het reglement opgenomen dat Mathieu van der Poel geblinddoekt moet meedoen.

Optie 4: een door de TU Delft ontwikkeld volledig automatisch puntensysteem (VAP). Kost de belastingbetaler een slordige vijftig miljoen, maar dat verdienen we dubbel en dwars terug omdat er nooit meer gezeik is over wie er moet winnen. Sporten met veel mondiale tegenstand worden in het algoritme hoger gewaardeerd, door middel van een historische vergelijking wordt ook de uniciteit van de prestatie meegenomen. Extra punten voor onmogelijke comebacks, zesdubbele strafpunten als je wint van slechts negentien tegenstanders, van wie achttien in een slechtere auto. O, en natuurlijk wordt een achtste plek in de strandrace van Noordwijk voortaan gewaardeerd met een klaterend applaus en een vloedgolf aan VAP-punten.

Maar dat spreekt voor zich.

