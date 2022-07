Column Sjoerd Mossou | Frenkie wordt als een abstract kunstwerk verhandeld, van de ene steenrijke malloot naar de andere

Taco van der Hoorn baalt van mislukte vlucht: ‘We hebben het stom aangepakt’

Taco van der Hoorn zat vandaag weer eens mee in de vlucht in etappe 19 van de Tour de France, maar de 28-jarige renner van Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux was niet blij met de manier waarop de kopgroep het aanpakte.

22 juli