Column Hugo Borst | De wijze waarop het elftal van Ten Hag Manchester City in toom hield was indrukwekkend

Hugo Borst geniet van de prestaties van Erik ten Hag bij Manchester United. De Nederlander heeft de topclub mede dankzij een knappe zege tegen Manchester City (2-1) weer helemaal op de kaart gezet. ,,De wijze waarop het elftal van Ten Hag Manchester City in toom hield was indrukwekkend.’’

PSV was tegen Fortuna zo godsgruwelijk slecht, en Ajax was tegen FC Twente rampzalig. Maar sommige oud-voetballers kunnen er ook wat van hoor. Dit wil ik u niet onthouden. Het krantenstukje dateert van eind augustus. Als je in hoongelach wil ontsteken, lees dan even mee met de onfortuinlijke voetbalduider die het volgende beweerde:

‘Ik hoop echt dat Erik ten Hag de herfstvakantie haalt. De man heeft vakwerk afgeleverd bij Ajax door twee schitterende elftallen te boetseren en prijzen te winnen. Maar waarom had ie na Ajax zo’n haast? Waarom geen sabbatical? Waarom behoedde zijn zaakwaarnemer hem niet voor de zieke club Manchester United? Waarom negeerde Ten Hag het dwingende advies (“NIET DOEN!!!”) van Louis van Gaal? Waarom nam Ten Hag Van der Sar niet mee als (technisch) directeur? Het moet pure zelfoverschatting zijn geweest. We zijn getuige van een koningsdrama, de domste move die een Nederlandse toptrainer ooit maakte.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zal zo onthullen welke oud-voetballer dit vijf maanden geleden vond. Eerst de actualiteit. De herfstvakantie is gehaald, kerstmis is voorbij en Erik ten Hag zit er nog. En hoe. Heel stevig. Zaterdag werd de grote rivaal Manchester City verslagen, dat betekende de negende overwinning op rij. Geen manager bij deze ingewikkelde club voor hem boekte zo snel twintig zeges: Ten Hag verslaat daarmee Louis van Gaal én Alex Ferguson.

De wijze waarop het elftal van Ten Hag Manchester City in toom hield was indrukwekkend. Bij BBC’s Match of the Day werden beelden getoond, waaruit bleek dat de onderlinge afstanden tussen de United-spelers meestal gelijk zijn als ze de bal niet hebben. Overal staan de voetballers gestaffeld, overal geven ze elkaar dekking. Er komt geen muisje doorheen. City schoot maar één keer op doel. Het Haaland-monster werd niet bereikt. De weg naar de snelle spits was afgesloten.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Dat Erik ten Hag dit eist van zijn spelers weten we natuurlijk. Hij heeft bij Ajax wonderen verricht. Alleen, dat was in Nederland. Dat hij dit realiseert in de competitie waar het beste voetbal ter wereld wordt gespeeld is zo knap. Waar eindigt dit?

Ik las een analyse van United tegen City in The Guardian. Het was een intelligent stuk. Het eindigde zo: ‘De gedaanteverwisseling van Manchester United is indrukwekkend, maar het is louter de opmaat naar wat Ten Hag hoopt te bereiken. Het kampioenschap komt waarschijnlijk te vroeg, maar de club is op de juiste weg.’ Daar staat nou niets stelligs of schreeuwerigs. De les voor die oud-voetballer is: hoewel nuance saai is, moet je niet schromen genuanceerd te zijn.

Die oud-voetballer was geen profvoetballer. Misschien dat dat het was. Het was een amateurvoetballer. Een zeer matige, al noemden ze hem Nesta. Hij speelde voor WIA 4. Bekentenis: ik was het die Ten Hag in augustus eerder betweterig dan eigenwijs de les las. Zeg maar gerust dat het roekeloos was.

Beschamend. Lachwekkend.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.