Column Erben Wennemars | Sven, bedankt dat je Doutzen Kroes ooit meenam op trainingskamp

Natuurlijk was het afscheid overweldigend. Want dat moest. Dat verdienen jullie. Er is zo veel waarvoor wij, gewone stervelingen, jullie dankbaar zijn. Grote dingen, maar ook kleine. Want in de kleine dingen blijkt jullie grootsheid.

Ireen, bedankt voor je openheid en het feit dat je altijd oog had voor je fans; groot of klein.

Bedankt voor je tranen toen je geen Europees kampioen werd in Collalbo, want ook jij bent een mens.

Bedankt voor die middelvinger tegen kanker, toen je wereldkampioen werd nadat je hartsvriendin Paulien was overleden. Dat was indrukwekkend.