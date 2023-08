Column Arjan Schouten | Valtteri Bottas zal in Zandvoort wel strontmoe zijn, maar de F1-zomercompetitie op Instagram heeft hij gewonnen

Vuelta 2023 | Dit zijn alle deelnemers aan de Ronde van van Spanje: Jum­bo-Vis­ma met Roglic en Vingegaard

De Ronde van Spanje gaat zaterdag in Barcelona van start met een ploegentijdrit. Ruim drie weken later is Madrid het decor van de laatste rit. De teams maken een voor een hun ploegen bekend, dus wij zetten alle deelnemers aan de Vuelta 2023 voor je op een rij.