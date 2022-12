Column Arjan Schouten | Een heerlijk sportjaar waarin alles gelukkig weer verdacht veel leek op vroeger

Scheids­rech­ter van WK-finale sneert met foto terug naar Franse media: ‘Hier hoor je ze niet over’

Het stof is na de WK-finale nog steeds niet gaan liggen. De Franse krant L’Équipe stelde begin deze week dat de 3-2 voor Argentinië afgekeurd had moeten worden en was na de nederlaag kritisch op scheidsrechter Szymon Marciniak. Diezelfde Marciniak kwam nu in zijn thuisland Polen terug op de heisa. Hij verweerde zich en haalde zijn smartphone te voorschijn om terug te sneren naar de Franse media.

