Colombia en Fair Play nekken Senegal

Door Tim Reedijk



Colombia is een tegenstander die in de poule van België en Engeland het liefst wordt vermeden in de achtste finales. Maar de angst voor de Zuid-Amerikanen is - als je kijkt naar de wedstrijd vanmiddag - niet helemaal gegrond. Tegen Polen lieten ze zien tot wat ze in staat zijn, vanmiddag tegen Senegal was het magertjes van Colombiaanse kant.



En dat terwijl Colombia voorafgaand aan deze wedstrijd op uitschakeling stond. Verwacht werd dat de ploeg van bondscoach José Pékerman zou aanvallen om zich virtueel bij de eerste twee te spelen. Het geblesseerd uitvallen van sterspeler James Rodriguez, topscorer van het vorige WK, was eigenlijk symbolisch voor de aanvallende onmacht van Colombia in de eerste helft. En dan had het ook nog eens geluk dat videoscheidsrechter Danny Makkelie adviseerde een toegekende penalty in te trekken. Terecht, overigens. De tackle van oud-Ajacied Davinson Sánchez was perfect op de bal.



Ondanks het ietwat saaie schouwspel in Samara was het na een uur spelen toch feest op de tribunes. Het al uitgeschakelde Polen kwam op voorsprong tegen Japan, waardoor Senegal en Colombia beiden virtueel gekwalificeerd waren voor de achtste finales. Maar de Senegalese droom werd ruw verstoord door Mina, de verdediger van FC Barcelona die een kwartier voor tijd uitstekend raak kopte. Daarmee was plaatsing voor de volgende ronde voor Colombia nagenoeg zeker, terwijl Senegal met een slotoffensief alsnog groepswinst wilde veiligstellen. Eén doelpunt zou namelijk betekenen dat Senegal 'gewoon' groepswinnaar werd in poule H.



Maar een stunt zoals in 2002, toen Senegal het tot de kwartfinale schopte op een WK, kwam er niet van. Tot genoegen van Japan, dat dus verloor van Polen maar tóch mee mag naar de achtste finales. Een close call, dat zeker, want het doelsaldo van Japan en Senegal was exact gelijk (4-4). Helaas voor de Senegalezen pakten zij net wat meer gele kaarten dan de Japanners, wat in zo'n situatie beslissend is. De Afrikanen kregen zes gele prenten, de Aziaten vier.