Coëfficiënten: jacht op drie vaste tickets voor Champions League kan beginnen voor Nederland, fraaie marge op Frankrijk

Nederland is dit seizoen met vier clubs vertegenwoordigd in Europa. Feyenoord, PSV (Champions League), Ajax (Europa League) en AZ (Conference League) moeten het Nederlandse voetbal dit seizoen helpen om voornaamste concurrent Frankrijk op achterstand te houden op de coëfficiëntenranglijst.

FC Twente slaagde er donderdagavond niet in om de 5-1 nederlaag tegen Fenerbahçe te repareren en ging ook in eigen huis met 0-1 onderuit tegen de Turkse topclub. Daardoor is Nederland een van de vijf troeven kwijt. De rest van de Nederlandse clubs redde het wél: Ajax verloor weliswaar van Loedogorets (0-1), maar had ruim genoeg aan de 1-4 zege in Bulgarije van vorige week. AZ versloeg de Noorse bekerwinnaar SK Brann uiteindelijk na strafschoppen. Door het 3-3 gelijkspel na 120 minuten voegt Nederland nog 0,100 punt toe aan het totaal.

Woensdagavond bezorgde PSV het Nederlands voetbal al een fraai cadeau in de vorm van vier bonuspunten door de groepsfase van de Champions League te bereiken. Dat aantal moest zoals altijd worden gedeeld door het aantal deelnemende clubs, wat dus neerkomt op 0,800 punt.

De 5-1 zege op Rangers werd ook nog eens beloond met 0,200 punt. Ook Sporting Braga ging er met de vetpot vandoor. De club uit het noorden van Portugal versloeg Panathinaikos en bezorgde Portugal eveneens de Champions League-bonus.

Volledig scherm Spelers van PSV vieren feest na het bereiken van de groepsfase van de Champions League. © Pim Ras Fotografie

Frankrijk nog alle troeven in handen

Het totaal van Nederland bedraagt momenteel 55,100 punten, aanzienlijk meer dan Frankrijk. De nummer zes volgt op 2,769 punten, maar heeft na de kwalificatie wel nog alle zes de deelnemers om dit seizoen punten te pakken. Dat komt mede doordat Lille OSC donderdagavond in de verlenging van de Conference League met 1-1 gelijkspeelde tegen HNK Rijeka, wat nog 0,167 punt opleverde. Die remise was voldoende om het hoofdtoernooi te bereiken. Nummer zeven Portugal is voorlopig wel uit zicht. Dat gat bedraagt bijna zeven coëfficiëntenpunten.

Nederland heeft zodoende dit seizoen minstens 24 Europese wedstrijden om punten te scoren. Dat is ook noodzakelijk, want Nederland kan voor het eerst sinds 2002 de vijfde plaats definitief in handen krijgen. Dat zou vanaf het seizoen 2025/26 worden beloond met drie vaste startbewijzen voor de Champions League. Momenteel heeft Nederland als nummer zes vanaf komend seizoen twee tickets voor de groepsfase van de Champions League in handen en mag het zes clubs Europees afvaardigen.

Huidige stand

5. Nederland - 55,100

6. Frankrijk - 52,331

7. Portugal - 48,316

Programma Europa League

