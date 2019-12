Cocu kondigt debuut Rooney bij Derby County aan: ‘Geen reden om te wachten’

Derby County won gisteravond de thuiswedstrijd van Charlton Athletic en staat nu zeventiende in het Championship. Donderdag (20.45 uur) komt Barnsley, de nummer 22 van de competitie, op bezoek in het Pride Park Stadium. Rooney, topscorer aller tijden van Engeland en Manchester United, tekende in augustus een contract bij Derby County als speler/trainer. Hij maakte daarna het seizoen af bij zijn club DC United uit Washington, waarmee hij in de eerste ronde van de play-offs in de MLS verloor.